"Дюна" может стать исключением и выйти только в кинотеатрах

Как пишет Deadline, есть вероятность, что студия сделает исключение для фантастики "Дюна" и выпустит ее только в кинотеатрах, не делая параллельную премьеру на сервисе HBO Max.





Напомним, недавно руководство Warner поменяло стратегию проката и объявило, что все фильмы 2021 получат параллельный релиз в кинотеатрах и на стриминге. Пробной картиной в контексте измененной прокатной схемы стала "Чудо-женщина: 1984", которая 16 декабря стартовала на больших экранах, а 25-го появится онлайн.





Новая стратегия многих возмутила. В первую очередь, конечно же, владельцев кинотеатров. Затем режиссеров: недовольство высказали создатель "Довода" Кристофер Нолан, создатель "Дюны" Дени Вильнев и постановщица "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. Рассердилась и студия Legendary, владеющая правами на "Дюну" и кроссовер "Годзилла против Конга", которые прокатывает Warner.





Теперь же есть вероятность, что для "Дюны" Warner сделает исключение. Видимо, чтобы не ссориться с Вильневым, так как ему еще снимать вторую часть запланированной дилогии. Но окончательное решение пока не принято.



