Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
25 декабря 20, 13:10
"Дюна" может стать исключением и выйти только в кинотеатрах
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скандал вокруг новой прокатной политики Warner продолжается.
Как пишет Deadline, есть вероятность, что студия сделает исключение для фантастики "Дюна" и выпустит ее только в кинотеатрах, не делая параллельную премьеру на сервисе HBO Max.

Напомним, недавно руководство Warner поменяло стратегию проката и объявило, что все фильмы 2021 получат параллельный релиз в кинотеатрах и на стриминге. Пробной картиной в контексте измененной прокатной схемы стала "Чудо-женщина: 1984", которая 16 декабря стартовала на больших экранах, а 25-го появится онлайн.

Новая стратегия многих возмутила. В первую очередь, конечно же, владельцев кинотеатров. Затем режиссеров: недовольство высказали создатель "Довода" Кристофер Нолан, создатель "Дюны" Дени Вильнев и постановщица "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. Рассердилась и студия Legendary, владеющая правами на "Дюну" и кроссовер "Годзилла против Конга", которые прокатывает Warner.

Теперь же есть вероятность, что для "Дюны" Warner сделает исключение. Видимо, чтобы не ссориться с Вильневым, так как ему еще снимать вторую часть запланированной дилогии. Но окончательное решение пока не принято.

Источник: https://kinoafisha.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тизер фантастической анимационной ленты "Виктор_Робот"
noimageДжон Малкович снялся в секретном проекте про пандемию
noimageNetflix в США удалил из сайта все фильмы с Джонни Деппом
Лента новостей