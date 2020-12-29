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28 декабря 20, 12:01
Студия Disney назвала дату релиза фильма "Круэлла"
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Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун.
Студия Disney назвала дату релиза сольного фильма о Круэлле Девиль - старт проката "Круэллы" запланирован  на 28 мая 2021 года.

Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и др. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи ("Я, Тоня"). 

Приквел расскажет о юности знаменитой злодейки из "101 далматинца". Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Девушка учится на дизайнера и параллельно работает на богатую баронессу. Фильм расскажет, что подтолкнуло антигероиню на путь живодерства.

Источник: https://112.ua/
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