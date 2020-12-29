Студия Disney назвала дату релиза фильма "Круэлла"

Студия Disney назвала дату релиза сольного фильма о Круэлле Девиль - старт проката "Круэллы" запланирован на 28 мая 2021 года.





Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун. В фильме также снимались Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и др. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи ("Я, Тоня").





Приквел расскажет о юности знаменитой злодейки из "101 далматинца". Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Девушка учится на дизайнера и параллельно работает на богатую баронессу. Фильм расскажет, что подтолкнуло антигероиню на путь живодерства.



