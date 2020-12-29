Робин Райт готовится к премьере эмоциональной драмы

Производством фильма занималась кинокомпания Focus Features, информирует 24 канал. Кинопроизводители доверили создание ленты знаменитой актрисе Робин Райт, которая хорошо известна украинцам по ролям в "Карточном доме" и "Чудо-женщине". Кроме того, что представительница Голливуда дебютировала здесь как режиссер, она и сыграла главную роль.





Сюжет фильма "Земля" построен вокруг истории обычной американки Эдди Матис. В один день вся ее жизнь рушится, когда женщина теряет сына. С тех пор она не может оставаться в собственном доме и находит отдаленную хижину посреди гор, где вскоре поселяется. Именно там Эдди пытается справиться с болью потери и переоценить всю свою жизнь.





Но, представляя тихую местность, главная героиня не учла немало опасностей, которые скрывает пустошь. В одной из ситуаций Эдди спасает охотник, который учит ее, как выжить в горах. Благодаря новому знакомому женщина переосмысливает все, что с ней произошло, и обретает новый смысл жизни.





Фильму "Земля" уже пророчат немалый успех. И не только потому, что это – режиссерский дебют Робин Райт. Авторы проекта уверены, что каждый человек переживал этап, когда от душевной боли хотелось все бросить и уехать туда, где нет ни одной живой души. Поэтому драма будет близкой для многих зрителей.





Актеры фильма "Земля"





Конечно, привлекает внимание и актерский состав драмы, ведь кастингами занималась представительница Голливуда, которая хорошо понимает, на что способен тот или иной ее коллега. Поэтому главные роли в фильме "Земля" получили:





Робин Райт

Демиан Бишир

Уоррен Кристи

Ким Диккенс

Брэд Лиланд

Барб Митчелл и др.





Премьера драмы





Сначала драму "Земля" покажут на международном кинофестивале Sundance, который начнется 28 января и продлится до 3 февраля. А уже в прокат фильм поступит 12 февраля 2021 года.



