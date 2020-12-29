Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.58
USD
28.23
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
29 декабря 20, 12:19
Изменения в украинском кинопроизводстве в 2020 году
кино
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Международный день кино, который празднуют 28 декабря, министр Александр Ткаченко поздравил всех с праздником и рассказал, какие изменения в Украине произошли в 2020 году.
Кроме этого, политик признался, какие проекты есть в планах ведомства.

Глава Минкульта Александр Ткаченко разместил поздравление на странице в фейсбуке. Политик признался, что с детства знает, что такое кинопроизводство и суета на съемочной площадке, ведь его отец работал редактором на "Киевнаучфильме". Еще в детстве Александр Ткаченко видел, насколько много людей причастны к созданию телепроектов, поэтому в Международный день кино поздравил всех представителей этой отрасли.

"Поздравляю с Международным днем кино... Режиссеры, операторы, художники-постановщики, продюсеры, актеры, сценаристы, монтажеры, художники по костюмам, композиторы... Все вы – творцы кино. Если одного из этих винтиков в огромном механизме кинематографа нет – страдает весь проект. Как продюсер, знаю это наверняка", – подчеркнул Александр Ткаченко.

Министр решил также рассказать, каким стало украинское кинопроизводство в 2020 году. В частности, по словам Александра Ткаченко, произошли следующие изменения:

Заработали кэш-рибейты, поэтому иностранные кинокомпании могут получить возврат части средств от съемок в Украине. Это уже дало результат: в августе 2020 года в Киеве отсняли часть кадров для ленты Netflix. Главным актером фильма был Жан-Клод Ван Дамм, который остался в восторге от украинской столицы.

Обновлены правила конкурсного отбора для следующих питчингов. Как известно, ряд режиссеров раскритиковал Госкино за распределение государственного финансирования.

Работает министерство и над сотрудничеством с Eurimages – фондом при Совете Европы. Александр Ткаченко отметил, что здесь также уже есть первые результаты.

Немало планов у политика и на 2021 год. Александр Ткаченко признался, что намерен реализовать планы по международному сотрудничеству, в которые входит привлечение зарубежных проектов к съемкам в Украине. Также заработает сделка с Канадой, а "Камера! Мотор" проведет первые съемки по этому договору. Кроме этого, Минкульт работает над присоединением к конвенции Совета Европы по кинематографической копродукции.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній. ВІДЕО
Премьера фильма "Номера" по пьесе Семцова выйдет в ноябре
В комедии "Поцелуй на миллион" сыграют Вирастюк и Астафьева
Вышел первый трейлер сериала WandaVision
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
9 культовых фильмов, которые должен посмотреть каждый
noimageВ украинском прокате стартует показ фильма "Охота на Санту"
noimageТретья часть «Чудо-женщины» уже в работе
Лента новостей