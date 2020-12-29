Изменения в украинском кинопроизводстве в 2020 году

Кроме этого, политик признался, какие проекты есть в планах ведомства.





Глава Минкульта Александр Ткаченко разместил поздравление на странице в фейсбуке. Политик признался, что с детства знает, что такое кинопроизводство и суета на съемочной площадке, ведь его отец работал редактором на "Киевнаучфильме". Еще в детстве Александр Ткаченко видел, насколько много людей причастны к созданию телепроектов, поэтому в Международный день кино поздравил всех представителей этой отрасли.





"Поздравляю с Международным днем кино... Режиссеры, операторы, художники-постановщики, продюсеры, актеры, сценаристы, монтажеры, художники по костюмам, композиторы... Все вы – творцы кино. Если одного из этих винтиков в огромном механизме кинематографа нет – страдает весь проект. Как продюсер, знаю это наверняка", – подчеркнул Александр Ткаченко.





Министр решил также рассказать, каким стало украинское кинопроизводство в 2020 году. В частности, по словам Александра Ткаченко, произошли следующие изменения:





Заработали кэш-рибейты, поэтому иностранные кинокомпании могут получить возврат части средств от съемок в Украине. Это уже дало результат: в августе 2020 года в Киеве отсняли часть кадров для ленты Netflix. Главным актером фильма был Жан-Клод Ван Дамм, который остался в восторге от украинской столицы.





Обновлены правила конкурсного отбора для следующих питчингов. Как известно, ряд режиссеров раскритиковал Госкино за распределение государственного финансирования.





Работает министерство и над сотрудничеством с Eurimages – фондом при Совете Европы. Александр Ткаченко отметил, что здесь также уже есть первые результаты.





Немало планов у политика и на 2021 год. Александр Ткаченко признался, что намерен реализовать планы по международному сотрудничеству, в которые входит привлечение зарубежных проектов к съемкам в Украине. Также заработает сделка с Канадой, а "Камера! Мотор" проведет первые съемки по этому договору. Кроме этого, Минкульт работает над присоединением к конвенции Совета Европы по кинематографической копродукции.



