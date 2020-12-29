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Кино
Новости кино
29 декабря 20, 13:08
Третья часть «Чудо-женщины» уже в работе
Чудо-женщина: 1984
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Галь Гадот готова воплотить образ Чудо-женщины в третьем сольном фильме: студия Warner Bros. уже начала работу над триквелом.
Помимо Гадот во франшизу вернется и постановщица первых двух частей Патти Дженкинс. Глава Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал производство триквела после того, как вторая «Чудо-женщина» удачно (с учетом пандемии коронавируса, разумеется) стартовала в домашнем и международном прокате.

В минувшие выходные «Чудо-женщина: 1984» стартовала в Северной Америке в 2100 кинотеатрах и собрала $16,7 млн. С учетом того, что большая часть американских кинозалов закрыта из-за коронавируса, дебют можно признать довольно удачным. Вместе с международной кассой ($68,3 млн) сборы сиквела составляют $85 миллионов.

Напомним, что «Чудо-женщина: 1984» вышла 25 декабря одновременно в кинотеатральном прокате и на стримере HBO Max. В том же формате студия Warner Bros. планирует выпустить в 2021 году 17 своих картин, включая тентполы («Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

Источник: https://www.kinomania.ru/
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