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29 декабря 20, 13:13
В украинском прокате стартует показ фильма "Охота на Санту"
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В предпраздничные дни в украинском прокате стартует показ фильма "Охота на Санту". Режиссерами фильма выступили Эшом Нелмс и Йен Нелмс.
Приближается Рождество, а у Санты (Мел Гибсон) совсем нет праздничного настроения. Откуда же ему взяться, если бизнес с недавних пор несет убытки. Проверив список детей, которым должен принести подарки, он обнаружил среди них очень много непослушных. Это означает, что подарков будет меньше, а кусков угля в ярких обертках - больше. Поэтому государство сократило расходы на бизнес Санты. Чтобы свести концы с концами он заключает контракт с армией США на изготовление эльфами деталей к оружию. И надо же такому случиться, что именно в эти тяжелые времена на него начинается охота. Один непослушный, но очень богатый 12-летний мальчик возмущен тем, что вместо игрушки получил на Рождество кусок угля. Поэтому он нанимает киллера (Уолтон Гоггинс), который отомстит несправедливому старику.

Фильм "Охота на Санту" соединил в себе черты многих жанров. Это комедия, фэнтези, триллер и боевик. И ценители каждого из жанров найдут для себя что-то интересное.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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