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30 декабря 20, 14:07
Стивен Содерберг готовит «философский» сиквел «Заражения»
Заражение
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Вышедшее девять лет назад «Заражение» Стивена Содеберга стало одним из самых обсуждаемых фильмов в 2020-м в связи с пандемией коронавируса.
Как оказалось, Содерберг и сценарист Скотт З. Бернс уже работают над новым фильмом на ту же тему, который определяют как «философский» сиквел оригинальной картины 2011 года.

«У нас со Скоттом Бернсом есть проект в разработке, это что-то вроде философского сиквела "Заражения", но в другом контексте, — сообщил Содерберг подкасту Happy Sad Confused. — Мы думали, какой могла бы быть следующая картина в духе "Заражения"? Теперь мы над ней работаем, и, наверное, нам бы не помешало ускорить темп».

В 2020-м году на фоне пандемии коронавируса «Заражение» пережило новую волну популярности, став одним из самых популярных фильмов на различных интернет-площадках. «Философский» сиквел в настоящий момент находится на ранней стадии разработки.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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