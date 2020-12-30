Стивен Содерберг готовит «философский» сиквел «Заражения»

Как оказалось, Содерберг и сценарист Скотт З. Бернс уже работают над новым фильмом на ту же тему, который определяют как «философский» сиквел оригинальной картины 2011 года.





«У нас со Скоттом Бернсом есть проект в разработке, это что-то вроде философского сиквела "Заражения", но в другом контексте, — сообщил Содерберг подкасту Happy Sad Confused. — Мы думали, какой могла бы быть следующая картина в духе "Заражения"? Теперь мы над ней работаем, и, наверное, нам бы не помешало ускорить темп».





В 2020-м году на фоне пандемии коронавируса «Заражение» пережило новую волну популярности, став одним из самых популярных фильмов на различных интернет-площадках. «Философский» сиквел в настоящий момент находится на ранней стадии разработки.



