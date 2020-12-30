Глава DC Films поделился планами на будущее

Такой график вступит в силу с 2022 года.





Хамада также добавил, что всякий раз, когда речь идет о крупнобюджетном супергеройском фильме, WB и DC обсуждают возможность производства его многосерийного спин-оффа для показа на HBO Max.





Планы «Уорнеров» на супергеройское будущее DCEU впечатляют — студия отчаянно пытается догнать Disney/Marvel, но пока безнадежно отстает в бокс-офисе: если за минувшее десятилетие фильмы Marvel Studios собрали в мировом прокате $20,6 млдр, то WB и DC за тот же период сумели заработать лишь $8 миллиардов. Причиной общей неудачи стали творческие разногласия и ошибки менеджмента. Наладить темп производства, сопоставимый с Marvel, пока не удается: например, в прошлом году у WB и DC вышли всего две полнометражные картины, «Джокер» и «Шазам!», а в 2018-м и вовсе лишь одна — «Аквамен». Все три фильма стали кассовыми хитами, но для конкуренции с Marvel этого недостаточно.





Кроме того, WB и DC, потерпев неудачу с созданием расширенной киновселенной DC, решили продвигать концепцию мультивселенной, которая дает куда больше творческой свободы, позволяя рассказывать отдельные истории без жесткой привязки к DCEU — например, такие как уже упомянутый «Джокер» Тодда Филлипса и будущий «Бэтмен» Мэтта Ривза. «Презентацией» курса на мультивселенную станет «Флэш». По мнению Хамады, зритель достаточно умен, чтобы не запутаться в фильмах, мирах и временных линиях WB и DC.





Наконец, Хамада отметил, что «Лига справедливости Зака Снайдера», на пересъемку и досъемку которой студия выделила режиссеру более $70 миллионов, станет конечной остановкой и не получит никакого продолжения. Четырехчасовая режиссерская версия «Лиги» выйдет на HBO Max в марте этого года.



