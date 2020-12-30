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30 декабря 20, 14:13
Праздничные фильмы ужасов
Снеговик
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Вам надоело смотреть рождественские комедии и новогодние мелодрамы? Тогда предлагаем несколько историй о том, как обычное празднование может превратиться во что-то ужасное.
Жуткая подборка, которая перевернет ваше воображение о Рождестве.

"Кровавый Санта"

В Голландии существует легенда, что вместо Святого Николая может прийти кто-то другой, если в ночь на 5 декабря на небе полный месяц.
Шериф полиции Амстердама пытается запретить людям выходить из дома в этот день, но его никто не слушал. Повторится ли кровавый инцидент 1968 года – смотрите в фильме "Кровавый Санта".

"Крампус"

Еще немного, и в дверь постучится Санта Клаус, но только не в этот раз. Семья нарушила священное правило, поэтому теперь к ним придет полная противоположность – Крампус!

"Черное рождество"

Большинство студентов едет на рождественские каникулы домой, но те, кто остался в кампусе Хортонского колледжа веселятся в ожидании праздников. Но происходит кое-что ужасное, женская часть студгородка в панике, ведь одна за другой начинают исчезать студентки.
Смогут ли они побороть зло?

"Снеговик"

Уголовно-драматический фильм снят по одноименному роману Ю Несбё. Кинолента рассказывает о детективе, который расследует серию убийств женщин, Гарри Голе. Он охотится на маньяка по прозвищу Снеговик. Удастся ли детективу остановить Снеговика – смотрите в фильме.

"Гремлины"

Почти каждый помнит этот фильм о маленьких, зеленых монстрах, которые только и делают, что портят все! Их правила были нарушены, теперь гремлины будут развлекаться и мстить.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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