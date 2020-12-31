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31 декабря 20, 12:12
Майкл Б. Джордан будет режиссером "Крида 3"
Майкл Б. Джордан
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Ранее появились слухи, что Майкл Б. Джордан может выступить режиссером третьей части "Крида".
А сейчас эту информацию подтвердила актриса Тесса Томпсон, которая играет в картине супругу главного героя Бьянку Тейлор.

Об этом Томпсон рассказала в недавнем интервью. Ее спросили, будет ли Джордан снимать "Крида 3", на что она ответила утвердительно, попутно добродушно подшучивая над присвоением ему звания самого сексуального мужчины года.

Это будет режиссерский дебют Джордана. Когда начнутся съемки проекта, пока не ясно. У звезды очень загруженный график. Детали третьей части также не раскрываются.

Предыдущие части "Крида" снимали Райан Куглер и Стивен Кэйпл-младший. Джордан продюсировал "Крида 2", в котором также сыграл роль Адониса Крида.

Франшиза стартовала в 2016 году. Вторая часть - "Крид 2: Наследие Рокки Бальбоа" вышла в 2019 году. Оба фильма собрали 387 млн долл. в мировом прокате.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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