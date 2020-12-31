Новогодние украинские мюзиклы

В кинолентах приняли участие множество известных актеров, исполнителей и других звезд. Подробней о мюзиклах – читайте далее в материале.
"Вечера на хуторе близ Диканьки"
Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.
"Снежная королева"
По задумке авторов в новогоднем фильме-мюзикле есть все, что описано Андерсеном в его знаменитой сказке "Снежная королева", но с атрибутами современного мира.
"Сорочинская ярмарка"
Действие разворачивается в городке Сорочинцы, куда со всех концов света каждый год прибывают торговцы, певцы, актеры, цыгане и даже черт, изгнанный за добродетель из пекла. Они организовывают знаменитую Сорочинскую ярмарку.
"Али-баба и 40 разбойников"
Это новая современная версия музыкальной сказки, написанной в 1981 году Сергеем Никитиным и Виктором Берковским на стихи Вениамина Смехова. Аранжировки к старым мелодиям написал киевский композитор Дмитрий Климашенко.
"Как казаки…"
Украинский фильм-мюзикл с Владимиром Зеленским, Анастасией Приходько, Евгением Кошевым и Нонной Гришаевой в главных ролях. Новогодняя лента о любви запорожского казака Евгения и дочери старосты казацкого села Полины, которые несмотря на различные препятствия все равно будут вместе.
"Новогодние Сваты"
Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, даже без елки и праздничного стола. Но неожиданно к ним наезжают сваты Ольга и Юрий Ковалевы. И внучка Женя с ними. А погода под Новый Год выдалась жуткая – вьюга и заносы.
"Очень новогоднее кино, или Ночь в музее"
Сторож оставляет проштрафившемуся ученику-троечнику Васе Василькову ключи от музея искусств. Одно лишь условие – чтоб утречком все было на своих местах. Но, несомненно, как любой романтичный молодой человек, наш персонаж старается сунуть нос конкретно туда, куда ломиться не рекомендуется.
"За двумя зайцами"
Стилист-парикмахер Алексей Чижов преобразовывает парикмахерскую №27 в салон красоты "Клеопатра", при этом тратя заемные деньги директора рынка. Дабы избежать угроз целый год мести рынок, Алексей обращает внимание на Тоню Коровяк, наследницу сети супермаркетов, которую только что выгнали с "Фабрики звезд".
"Новогодние песни Прекрасной няньки"
У няньки Вики, кроме стремления выйти замуж, есть еще одно огромное желание – она всегда хотела стать звездой эстрады и петь со сцены. Именно эта мечта осуществится в праздничной программе…
"1+1 дома"
Накануне новогоднего праздника в городке царит волшебная атмосфера. Но, к сожалению, родители Миши Скалкина и Сони Мартынюк вынуждены отправиться по делам, оставив своих детей одних. Здесь и начинаются веселые приключения...