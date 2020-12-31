Новогодние украинские мюзиклы

В кинолентах приняли участие множество известных актеров, исполнителей и других звезд. Подробней о мюзиклах – читайте далее в материале.





"Вечера на хуторе близ Диканьки"





Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.





"Снежная королева"





По задумке авторов в новогоднем фильме-мюзикле есть все, что описано Андерсеном в его знаменитой сказке "Снежная королева", но с атрибутами современного мира.





"Сорочинская ярмарка"





Действие разворачивается в городке Сорочинцы, куда со всех концов света каждый год прибывают торговцы, певцы, актеры, цыгане и даже черт, изгнанный за добродетель из пекла. Они организовывают знаменитую Сорочинскую ярмарку.





"Али-баба и 40 разбойников"





Это новая современная версия музыкальной сказки, написанной в 1981 году Сергеем Никитиным и Виктором Берковским на стихи Вениамина Смехова. Аранжировки к старым мелодиям написал киевский композитор Дмитрий Климашенко.





"Как казаки…"





Украинский фильм-мюзикл с Владимиром Зеленским, Анастасией Приходько, Евгением Кошевым и Нонной Гришаевой в главных ролях. Новогодняя лента о любви запорожского казака Евгения и дочери старосты казацкого села Полины, которые несмотря на различные препятствия все равно будут вместе.





"Новогодние Сваты"





Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, даже без елки и праздничного стола. Но неожиданно к ним наезжают сваты Ольга и Юрий Ковалевы. И внучка Женя с ними. А погода под Новый Год выдалась жуткая – вьюга и заносы.





"Очень новогоднее кино, или Ночь в музее"





Сторож оставляет проштрафившемуся ученику-троечнику Васе Василькову ключи от музея искусств. Одно лишь условие – чтоб утречком все было на своих местах. Но, несомненно, как любой романтичный молодой человек, наш персонаж старается сунуть нос конкретно туда, куда ломиться не рекомендуется.





"За двумя зайцами"





Стилист-парикмахер Алексей Чижов преобразовывает парикмахерскую №27 в салон красоты "Клеопатра", при этом тратя заемные деньги директора рынка. Дабы избежать угроз целый год мести рынок, Алексей обращает внимание на Тоню Коровяк, наследницу сети супермаркетов, которую только что выгнали с "Фабрики звезд".





"Новогодние песни Прекрасной няньки"





У няньки Вики, кроме стремления выйти замуж, есть еще одно огромное желание – она всегда хотела стать звездой эстрады и петь со сцены. Именно эта мечта осуществится в праздничной программе…





"1+1 дома"





Накануне новогоднего праздника в городке царит волшебная атмосфера. Но, к сожалению, родители Миши Скалкина и Сони Мартынюк вынуждены отправиться по делам, оставив своих детей одних. Здесь и начинаются веселые приключения...



