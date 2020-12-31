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31 декабря 20, 12:15
Новогодние украинские мюзиклы
Вечера на хуторе близ Диканьки
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В преддверии Нового 2021 года хочется чуда и настоящей сказки. Поднять настроение вам помогут просмотры популярных украинских мюзиклов, которые наполнены всей атмосферой праздника.
В кинолентах приняли участие множество известных актеров, исполнителей и других звезд. Подробней о мюзиклах – читайте далее в материале.

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

Веселая история про то, как в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.

"Снежная королева"

По задумке авторов в новогоднем фильме-мюзикле есть все, что описано Андерсеном в его знаменитой сказке "Снежная королева", но с атрибутами современного мира.

"Сорочинская ярмарка"

Действие разворачивается в городке Сорочинцы, куда со всех концов света каждый год прибывают торговцы, певцы, актеры, цыгане и даже черт, изгнанный за добродетель из пекла. Они организовывают знаменитую Сорочинскую ярмарку.

"Али-баба и 40 разбойников"

Это новая современная версия музыкальной сказки, написанной в 1981 году Сергеем Никитиным и Виктором Берковским на стихи Вениамина Смехова. Аранжировки к старым мелодиям написал киевский композитор Дмитрий Климашенко.

"Как казаки…"

Украинский фильм-мюзикл с Владимиром Зеленским, Анастасией Приходько, Евгением Кошевым и Нонной Гришаевой в главных ролях. Новогодняя лента о любви запорожского казака Евгения и дочери старосты казацкого села Полины, которые несмотря на различные препятствия все равно будут вместе.

"Новогодние Сваты"

Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, даже без елки и праздничного стола. Но неожиданно к ним наезжают сваты Ольга и Юрий Ковалевы. И внучка Женя с ними. А погода под Новый Год выдалась жуткая – вьюга и заносы.

"Очень новогоднее кино, или Ночь в музее"

Сторож оставляет проштрафившемуся ученику-троечнику Васе Василькову ключи от музея искусств. Одно лишь условие – чтоб утречком все было на своих местах. Но, несомненно, как любой романтичный молодой человек, наш персонаж старается сунуть нос конкретно туда, куда ломиться не рекомендуется.

"За двумя зайцами"

Стилист-парикмахер Алексей Чижов преобразовывает парикмахерскую №27 в салон красоты "Клеопатра", при этом тратя заемные деньги директора рынка. Дабы избежать угроз целый год мести рынок, Алексей обращает внимание на Тоню Коровяк, наследницу сети супермаркетов, которую только что выгнали с "Фабрики звезд".

"Новогодние песни Прекрасной няньки"

У няньки Вики, кроме стремления выйти замуж, есть еще одно огромное желание – она всегда хотела стать звездой эстрады и петь со сцены. Именно эта мечта осуществится в праздничной программе…

"1+1 дома"

Накануне новогоднего праздника в городке царит волшебная атмосфера. Но, к сожалению, родители Миши Скалкина и Сони Мартынюк вынуждены отправиться по делам, оставив своих детей одних. Здесь и начинаются веселые приключения...

Источник: https://kinoafisha.ua/
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