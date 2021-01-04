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4 января 21, 13:58
Ричард Доннер снимет пятую часть «Смертельного оружия»
Мел Гибсон и Дэнни Гловер
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Режиссер Ричард Доннер подтвердил, что все-таки снимет пятую часть франшизы «Смертельное оружие».
Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к своим образам — полицейским Мартину Риггзу и Роджеру Мерто соответственно. 90-летний Доннер подчеркнул, что пятый фильм, вероятность производства которого обсуждается уже много лет, точно станет последним в серии.

Первое «Смертельное оружие» вышло в 1987 году, на пике моды на полицейские бадди-муви и сериалы: фильм стал кассовым хитом ($120,2 млн мировых сборов при $15-миллионном бюджете) и положил начало франшизе, которая стала культовой. Последняя на сегодняшний день часть, четвертая, вышла на экраны в 1998 году.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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