Ричард Доннер снимет пятую часть «Смертельного оружия»

Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к своим образам — полицейским Мартину Риггзу и Роджеру Мерто соответственно. 90-летний Доннер подчеркнул, что пятый фильм, вероятность производства которого обсуждается уже много лет, точно станет последним в серии.





Первое «Смертельное оружие» вышло в 1987 году, на пике моды на полицейские бадди-муви и сериалы: фильм стал кассовым хитом ($120,2 млн мировых сборов при $15-миллионном бюджете) и положил начало франшизе, которая стала культовой. Последняя на сегодняшний день часть, четвертая, вышла на экраны в 1998 году.



