11 новогодних фильмов, о которых почему-то все забыли

Если ты уже не можешь терпеть эту кинобанальщину, то наша новость именно для тебя!





Предупреждаем, фильмы из этой подборки относятся к разным жанрам, поэтому внимательно читай описание, чтобы избежать различного рода разочарований!





"Дюплекс" ("Duplex"), 2004 год – комедия





Это комедия, которая расскажет о противостоянии влюбленной пары и их надоедливой соседки. Старушка настолько сильно достала супругов, что пара решила прибегнуть к различным методам, чтобы избавиться от назойливой женщины. Чем все закончилось - узнаешь после просмотра!





"Посылка" ("The Box"), 2009 год – триллер





Супруги Норма и Артур получают на Рождество очень необычный подарок - коробку с кнопкой и запиской, где написано, что в 17:00 им позвонит некий мистер Стюард, который должен все объяснить.





Ровно в это время паре звонит тот самый мистер, который говорит, что они могут нажать на кнопку в коробке и получить 1 миллион долларов, но это приведет к очень неприятным последствиям для другого человека, которого они не знают.





Перед влюбленными становится философский вопрос - заработать денег или сохранить чужую жизнь. Только после просмотра картины ты узнаешь - какой путь они выбрали и к каким последствиям это привело.





"Смотри по сторонам" ("Better Watch Out"), 2016 год – ужасы





Ночь перед Рождеством. Девушка по имени Эшли приезжает в дом супругов Лернер, чтобы посидеть с их сыном Люком, который давно влюблен в свою няню. Подросток понимает, что это последний шанс поразить девушку и признаться ей в своих чувствах.





Вместе со своим другом он разрабатывает коварный план, будто в дом пробрался вор. Как позже оказывается, им оказался приятель Люка.





Когда обман парня разоблачен - Эшли пытается уйти из дома, но это только начало ужасной истории, которую ей предстоит пережить.





Ну и еще нескольких не банальных новогодних фильмов:





"Поцелуй навылет" ("Kiss Kiss, Bang Bang"), 2005 год – криминальный детектив, черная комедия;

"Интуиция" ("Serendipity"), 2001 год – романтическая мелодрама с элементами комедии;

"Семьянин" ("The Family Man"), 2000 год – драма с элементами фантастики;

"200 сигарет" ("200 Cigarettes"), 1999 год – драма с элементами комедии;

"Подарок на Рождество" ("Jingle All the Way"), 1996 год – рождественская семейная комедия;

"Пока ты спал" ("While You Were Sleeping"), 1995 год – романтическая комедия;

"Неспящие в Сиэтле" ("Sleepless in Seattle"), 1993 год – драма, мелодрама.