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5 января 21, 13:08
Ченнинг Татум сыграет с Сандрой Буллок в Затерянном городе D
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Ченнинг Татум находится в финальной стадии переговоров со студией Paramount об участии в приключенческой картине "Затерянный город D".
До этого на главную роль также была утверждена Сандра Буллок, которая выступит и продюсеркой проекта.

Режиссёрами назначены Аарон и Адам Ни, которые в настоящий момент занимаются разработкой новых "Властелинов вселенной", а за сценарий отвечает Дэна Фокс ("Ну разве не романтично?").

В центре сюжета окажется писательница, которая уверена, что нет ничего хуже, чем застрять с парнем с обложки её же книги в турне с презентацией нового романа. Однако всё меняется, когда герои попадают в джунгли, где им предстоит открыть новые грани реальности и самих себя.

Изначально предполагалось, что главную роль может сыграть Райан Рейнольдс. Когда стартуют съёмки и проект увидит свет, пока неизвестно.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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