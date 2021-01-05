Ченнинг Татум сыграет с Сандрой Буллок в Затерянном городе D

До этого на главную роль также была утверждена Сандра Буллок, которая выступит и продюсеркой проекта.





Режиссёрами назначены Аарон и Адам Ни, которые в настоящий момент занимаются разработкой новых "Властелинов вселенной", а за сценарий отвечает Дэна Фокс ("Ну разве не романтично?").





В центре сюжета окажется писательница, которая уверена, что нет ничего хуже, чем застрять с парнем с обложки её же книги в турне с презентацией нового романа. Однако всё меняется, когда герои попадают в джунгли, где им предстоит открыть новые грани реальности и самих себя.





Изначально предполагалось, что главную роль может сыграть Райан Рейнольдс. Когда стартуют съёмки и проект увидит свет, пока неизвестно.



