Режиссер "Необратимости" и "Экстаза" готовит новый проект

Об этом стало известно из официального Инстаграма дома Yves Saint Laurent. Никакие подробности предстоящего фильма пока что не разглашаются.





Это будет второе сотрудничество Ноэ и модного дома. В 2019 году режиссер совместно с Yves Saint Laurent выпустил триллер "Вечный свет", в котором снялись Шарлотта Генсбур, Эбби Ли и Карл Глусман. Картина представляет собой "гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, в котором актрисы сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды".



