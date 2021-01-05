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5 января 21, 13:15
Режиссер "Необратимости" и "Экстаза" готовит новый проект
французский режиссер Гаспар Ноэ
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Скандальный французский режиссер Гаспар Ноэ, постановщик фильмов "Необратимость", "Вход в пустоту", "Любовь 3D" и "Экстаз", готовит новый загадочный проект совместно с модным домом Yves Saint Laurent.
Об этом стало известно из официального Инстаграма дома Yves Saint Laurent. Никакие подробности предстоящего фильма пока что не разглашаются.

Это будет второе сотрудничество Ноэ и модного дома. В 2019 году режиссер совместно с Yves Saint Laurent выпустил триллер "Вечный свет", в котором снялись Шарлотта Генсбур, Эбби Ли и Карл Глусман. Картина представляет собой "гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, в котором актрисы сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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