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5 января 21, 13:23
Netflix разрабатывает сиквел «Мы можем стать героями»
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Сценарист и режиссёр Роберт Родригес анонсировал производство сиквела его супергеройской картины «Мы можем стать героями» для Netflix.
Оригинальный фильм, релиз которого состоялся 25 декабря, стал весьма популярным проектом сервиса — за первые недели его посмотрели с 44 млн аккаунтов. Правда, стоит напомнить, что система подсчёта просмотров Netflix учитывает результат даже если зритель посмотрел лишь две минуты. 

Также проект продемонстрировал рекордные показатели в рождественскую неделю (с 25 по 31 декабря). 

Первый фильм рассказывает о мире супергероев, который подвергся атаке инопланетных сил. После того, как защитников планеты похитили, разбираться с проблемами предстояло их детям. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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