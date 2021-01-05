Netflix разрабатывает сиквел «Мы можем стать героями»

Оригинальный фильм, релиз которого состоялся 25 декабря, стал весьма популярным проектом сервиса — за первые недели его посмотрели с 44 млн аккаунтов. Правда, стоит напомнить, что система подсчёта просмотров Netflix учитывает результат даже если зритель посмотрел лишь две минуты.





Также проект продемонстрировал рекордные показатели в рождественскую неделю (с 25 по 31 декабря).





Первый фильм рассказывает о мире супергероев, который подвергся атаке инопланетных сил. После того, как защитников планеты похитили, разбираться с проблемами предстояло их детям.



