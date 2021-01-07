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Кино
Новости кино
7 января 21, 12:56
Киборга убрали из сюжета сольного фильма о Флэше
Киборг
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По данным СМИ, из сценария сольного фильма о Флэше полностью убрали камео Киборга, которого снова должен был сыграть Рэй Фишер.
Конкретную причину произошедшего не называют, но, похоже, это было сделано после череды высказываний актёра относительно президента DC Films Уолтера Хамады.

Актёр, запустивший расследование о «токсичном» поведении продюсеров и Джосса Уидона на съёмках «Лиги справедливости», жаловался и на куратора фильмов DC. Якобы он тоже был как-то связан с проблемами «Лиги», хотя деталей Фишер не раскрыл.

Позже актёр заявил, что не будет работать в проектах, связанных с Хамадой, тогда как студия Warner Bros. в свою очередь продлила контракт последнего до 2023 года включительно. 

На роль Киборга не будут искать другого актёра, и, похоже, в режиссёрской версии «Лиги» Зака Снайдера Фишер появится в этом образе в последний раз. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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