Киборга убрали из сюжета сольного фильма о Флэше

Конкретную причину произошедшего не называют, но, похоже, это было сделано после череды высказываний актёра относительно президента DC Films Уолтера Хамады.





Актёр, запустивший расследование о «токсичном» поведении продюсеров и Джосса Уидона на съёмках «Лиги справедливости», жаловался и на куратора фильмов DC. Якобы он тоже был как-то связан с проблемами «Лиги», хотя деталей Фишер не раскрыл.





Позже актёр заявил, что не будет работать в проектах, связанных с Хамадой, тогда как студия Warner Bros. в свою очередь продлила контракт последнего до 2023 года включительно.





На роль Киборга не будут искать другого актёра, и, похоже, в режиссёрской версии «Лиги» Зака Снайдера Фишер появится в этом образе в последний раз.



