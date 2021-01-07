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7 января 21, 14:12
Майкл Китон вернется к роли Бэтмена
Майкл Китон
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Как сообщает сайт ComingSoon, студия Warner действительно предложила Майклу Китону вновь сыграть Брюса Уэйна, о чем ранее прошел слух.
Речь о предстоящем полнометражном сольнике "Флэш" о супергерое Барри Аллене в исполнении Эзры Миллера. В проекте развернется мультивселенная супергероев, в частности, будет представлено сразу несколько версий Бэтмена.

То есть как минимум мы увидим двух Бэтменов. Одного, "ветерана", сыграет упомянутый Китон, другого, молодого, — Роберт Паттинсон, который дебютирует в этом образе в картине "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза в 2022 году. Возможно, Бен Аффлек тоже снова примерит костюм летучей мыши.

Напомним, что Майкл Китон играл Темного рыцаря в двух фильмах Тима Бертона: "Бэтмен" 1989 и "Бэтмен возвращается" 1992.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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