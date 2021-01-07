Майкл Китон вернется к роли Бэтмена

Речь о предстоящем полнометражном сольнике "Флэш" о супергерое Барри Аллене в исполнении Эзры Миллера. В проекте развернется мультивселенная супергероев, в частности, будет представлено сразу несколько версий Бэтмена.





То есть как минимум мы увидим двух Бэтменов. Одного, "ветерана", сыграет упомянутый Китон, другого, молодого, — Роберт Паттинсон, который дебютирует в этом образе в картине "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза в 2022 году. Возможно, Бен Аффлек тоже снова примерит костюм летучей мыши.





Напомним, что Майкл Китон играл Темного рыцаря в двух фильмах Тима Бертона: "Бэтмен" 1989 и "Бэтмен возвращается" 1992.



