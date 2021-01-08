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8 января 21, 11:23
Реге Пейдж — новый кандидат на роль Джеймса Бонда
Реге Пейдж
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К тому времени, когда юбилейная часть франшизы о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" наконец стартует в кинотеатрах, с момента выхода "007: Спектр" пройдет пять с половиной лет, и это станет самым длинным разрывом между фильмами о супершпионе за последнюю четверть века.
"Не время умирать" поставит и другой рекорд: впервые такой длительный перерыв получился между проектами, в которых Бонда играет один и тот же актер. Обычно следующего приключения тому, кто взялся изображать секретного агента, приходилось ждать не более трех лет. Давно известно, что долгожданный фильм станет прощальным для Дэниела Крэйга, и разумеется, всем не терпится узнать, кто будет его преемником.

С образом Бонда связано много имен, причем самые высокие ставки делают на Генри Кавилла; однако, похоже, в гонку вступил новый претендент. Речь идет о Реге Пейдже, который снимается в одном из популярнейших шоу Netflix — "Бриджертонах". Самыми яркими проектами актера были перезагрузка шоу "Корни" 2016 года и юридическая драма ABC "Для народа". Пейджа уже называют одним из наиболее харизматичных актеров современности, и хоть пока он лишь в числе многих потенциальных кандидатов на роль следующего Бонда, его шансы явно велики.

Напомним, премьера "Не время умирать" намечена на 1 апреля.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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