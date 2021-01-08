В 2020 году женщины сняли рекордное количество фильмов.

Аналитики Центра изучения женщин в кино и на ТВ при Калифорнийском университете в Сан-Диего рассмотрели 100 самых кассовых картин и выяснили, что среди режиссеров доля женщин составила 16%. Этот показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% картин. А в 2018 их доля составляла только 4%.





В топ-100 фильмов по сборам попали три картины, снятые женщинами: "Мулан" Ники Каро, "Хищные птицы" Кэти Янь и "Чудо-женщина: 1984" Пэтти Дженкинс.





Отмечается, что таких картин могло быть больше, если бы пандемия не помешала релизам проектов. В 2020 также должны были выйти "Черная Вдова" Кейт Шортленд и "Вечные" Хлои Чжао, но их перенесли на 2021 год.





Среди других профессий киноиндустрии: продюсеров-женщин - 28%, исполнительных продюсеров — 21%, монтажеров — 18%, сценаристов — 12%, операторов — 3%.



