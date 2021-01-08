Лучшие фильмы о королевских династиях

Популярные режиссеры сняли множество кинолент о королевских семьях, которые знамениты своими захватывающими сюжетами.





Так, благодаря этим картинам вы сможете больше узнать о королевской жизни и проникнуть в атмосферу тех эпох. Подробней о каждом фильме – читайте далее в материале.





"Мария-Антуанетта"





1770 год. Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская – 14-летняя и самая младшая дочь императрицы Австрии Марии Терезии. Мать выбрала ее для того, чтобы выдать замуж за второго кузена, дофина Франции, Людовика XVI, и заключить союз между двумя государствами...





"Корона"





Это исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Так, в ленте рассказывается о ее жизни со свадьбы с принцом Филиппом в 1947 году до наших дней.





"Диана: История любви"





Фильм рассказывает о последних годах жизни Дианы, начиная с ее развода с принцем Чарльзом. Диана влюбляется в пакистанского кардиохирурга Хасната Кхана. В ленте показаны поездки Дианы в Анголу с кампанией против использования противопехотных мин, в Австралию, Пакистан, Нью-Йорк, Боснию, Италию и Париж.





"Две королевы"





Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить отношения с кузиной Елизаветой или свергнуть ее с престола…





"Еще одна из рода Болейн"





Англия. Время королей, придворных и фрейлин. Деревенская жизнь семьи Болейн заканчивается, когда отец семейства решает улучшить свое положение при дворе, отдав одну из своих дочерей Анну в любовницы королю Англии Генриху VIII, жена которого не в состоянии родить ему наследника...





"Елизавета"





Действие фильма начинается во времена правления Марии I Тюдор – дочери короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Королева Мария, как католичка, устраивает гонения на протестантов. У Марии нет детей, а это значит, что наследницей престола является ее единокровная сестра Елизавета – протестантка. По приказу Марии Елизавету арестовывают, но умирающая королева так и не вынесла смертный приговор, и после ее смерти Елизавета автоматически восходит на престол…





"Молодая Виктория"





Целый клубок дворцовых интриг закручивается вокруг юной принцессы Александрины Виктории Кентской, возможной наследницы британского престола. Шталмейстер ее покойного отца сэр Джон Конрой приобрел огромное влияние на герцогиню и пытается выстроить весь процесс воспитания ее дочери таким образом, чтобы закрепить зависимость Виктории от матери и Конроя, подавить ее личность и полностью подчинить себе будущую королеву Великобритании…





"Принцесса Монако"





Весь Голливуд лежал у ее ног – роскошные виллы, приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать принцессой Монако.





"Королевский роман"





Действие разворачивается в XVIII столетии во время правления душевнобольного датского короля Кристиана VII, сосредотачиваясь на романе между юной королевой и придворным врачом-немцем Иоганном Фридрихом Струэнзе, ставшим известным просветителем и реформатором Дании.





"Король говорит!"





В 1925 году Альберт, герцог Йоркский, по просьбе своего отца выступает перед зрителями, собравшимися на стадионе "Уэмбли", и радиослушателями с заключительной речью на Британской имперской выставке. Выступление получается ужасным: Альберт сильно заикается и делает долгие паузы, часть его слов остается непонятной для большинства слушателей.





В течение следующих лет он пытался решить проблемы с заиканием, посещая сеансы различных логопедов. После очередного неудачного сеанса, едва не подавившись шариками, герцог заявляет, что больше не будет ни у кого лечиться от своего недуга…



