Режиссер хоррора "Прочь" выбрал актеров для нового проекта

Как сообщает издание The Illuminerdi, главные партии достались Джесси Племонсу и Дэниэлу Калуя. Племонс известен по сериалам "Фарго" и "Во все тяжкие", а также фильмам "Ирландец" и "Думаю, как все закончить". А карьера Калуя как раз и началась с хоррора "Прочь", после которого актер появился в криминальной драме "Вдовы", экранизации комикса "Черная пантера", независимом роуд-муви "Квин и Слим".





Сюжет нового проекта Пила пока что не раскрывается. Однако съемки намечены уже на этот апрель.



