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10 января 21, 15:18
Режиссер хоррора "Прочь" выбрал актеров для нового проекта
Джордан Пил, режиссер хорроров
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Джордан Пил, режиссер хорроров "Прочь" и "Мы", выбрал актеров для своего нового проекта, у которого пока что нет названия.
Как сообщает издание The Illuminerdi, главные партии достались Джесси Племонсу и Дэниэлу Калуя. Племонс известен по сериалам "Фарго" и "Во все тяжкие", а также фильмам "Ирландец" и "Думаю, как все закончить". А карьера Калуя как раз и началась с хоррора "Прочь", после которого актер появился в криминальной драме "Вдовы", экранизации комикса "Черная пантера", независимом роуд-муви "Квин и Слим".

Сюжет нового проекта Пила пока что не раскрывается. Однако съемки намечены уже на этот апрель.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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