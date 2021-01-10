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10 января 21, 15:19
Кэри Элвес сыграет с Джейсоном Стэйтемом в новом триллере
Кэри Элвес
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Кэри Элвис ("Пила") присоединился к Джейсону Стэйтему в новом шпионском триллере Гая Ричи.
Фильм носит рабочее название "Пять глаз" (Five eyes). Сценарий картины пишут Айван Аткинсон и Марн Дэвис, работавшие над "Джентльменами" Ричи. Ранее к актерскому составу также присоединилась Обри Плаза.

Сюжет повествует об агенте МИ-6 Орсоне Форчуне (Стэйтем), которого нанял глобальный разведывательный альянс Five Eyes ("Пять глаз"), чтобы выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, где ему придется использовать все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы остановить продажу оружия.

Кэри Элвес сыграет персонажа по имени Натан Джейсмин — куратора миссии.

Съемки стартуют в январе в Турции и Катаре. О дате выхода новой картины не сообщается.

Five Eyes станет четвертым совместным фильмом режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стэйтема. Стэйтем снимался у Ричи в фильмах "Большой куш", "Карты, деньги и два ствола", "Револьвер".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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