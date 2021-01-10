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10 января 21, 15:21
Постановщица "Чудо-женщины" рассказала о войне с Warner
Пэтти Дженкинс
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Пэтти Дженкинс, постановщица фильмов "Чудо-женщина" и "Чудо-женщина: 1984", назвала работу со студией Warner "междоусобной войной", пишет The Playlist.
По словам Дженкинс, изначально руководство Warner видело в ней не реального режиссера и сценариста с собственным взглядом на сюжет и героиню, но просто "женщину", которая ходила бы по площадке, но ничего не решала, зато обеспечила бы студии "гендерно прогрессивный" взгляд на супергеройскую вселенную.

"Они даже не прочли мой сценарий…", — рассказала постановщица, которая, как оказалось, была привязана к проекту с 2004 года. По ее словам, боссы видели Диану как суровую воительницу, размахивающую мечом налево и направо и эффектно сносящую головы плохим ребятам, тогда как Дженкинс настаивала на образе гуманистки и миротворца. В целом сценарий первой "Чудо-женщины" переписывался около тридцати раз.

Напомним, оригинал с Галь Гадот в роли принцессы-амазонки Дианы вышел в 2017 году и стал большим хитом, обласканным рецензентами. В декабре 2020, несмотря на пандемию, вышел сиквел под названием "Чудо-женщина: 1984".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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