Постановщица "Чудо-женщины" рассказала о войне с Warner

По словам Дженкинс, изначально руководство Warner видело в ней не реального режиссера и сценариста с собственным взглядом на сюжет и героиню, но просто "женщину", которая ходила бы по площадке, но ничего не решала, зато обеспечила бы студии "гендерно прогрессивный" взгляд на супергеройскую вселенную.





"Они даже не прочли мой сценарий…", — рассказала постановщица, которая, как оказалось, была привязана к проекту с 2004 года. По ее словам, боссы видели Диану как суровую воительницу, размахивающую мечом налево и направо и эффектно сносящую головы плохим ребятам, тогда как Дженкинс настаивала на образе гуманистки и миротворца. В целом сценарий первой "Чудо-женщины" переписывался около тридцати раз.





Напомним, оригинал с Галь Гадот в роли принцессы-амазонки Дианы вышел в 2017 году и стал большим хитом, обласканным рецензентами. В декабре 2020, несмотря на пандемию, вышел сиквел под названием "Чудо-женщина: 1984".



