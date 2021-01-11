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11 января 21, 13:50
HBO готовит продолжение Секса в большом городе
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Сиквел расскажет о жизни троих главных героинь оригинального сериала 20 лет спустя. Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась от участия в новом проекте.
Сериал Секс в большом городе получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Тизер сиквела опубликовала в Instagram актриса Сара Джессика Паркер.

Продолжение под названием And Just Like That (А затем) будет расскажет о жизни героинь сериала Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон) 20 лет спустя.
 
По данным The Hollywood Reporter, исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась принимать участие в проекте.
 
Известно, что сиквел будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной.
 
Дата премьеры шоу пока не известна.
 
Напомним, шесть сезонов Секса в большом городе вышли с 1998 по 2004 год на канале HBO. В 2008 и 2010 годах по мотивам сериала были сняты две полнометражные картины.

Источник: https://korrespondent.net/
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