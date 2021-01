HBO готовит продолжение Секса в большом городе

Сериал Секс в большом городе получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Тизер сиквела опубликовала в Instagram актриса Сара Джессика Паркер.





Продолжение под названием And Just Like That (А затем) будет расскажет о жизни героинь сериала Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон) 20 лет спустя.

По данным The Hollywood Reporter, исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась принимать участие в проекте.

Известно, что сиквел будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Съемки начнутся в Нью-Йорке весной.

Дата премьеры шоу пока не известна.

Напомним, шесть сезонов Секса в большом городе вышли с 1998 по 2004 год на канале HBO. В 2008 и 2010 годах по мотивам сериала были сняты две полнометражные картины.