Warner Bros. заплатит за выпуск фильмов на HBO Max

По сведениям издания Bloomberg, отныне студия будет обязана выплачивать компенсации и бонусы, независимо от кассового успеха ее проектов.





Также стало известно, что Warner Bros будет выплачивать некие суммы актерам и членам съемочных команд, за счет средств, собираемых с помощью абонентской платы HBO Max.





Информаторы, пожелавшие сохранить анонимность утверждают, что компания близка к разрешению споров со многими сторонами. Детали некоторых соглашений уже начали всплывать на поверхность. В частности, ранее стало известно, что Warner Bros. близка к сделке со студией Legendary Entertainment, касающейся релиза фантастического фильма "Годзилла против Кинг Конга".





Напомним, что Warner Bros. не проинформировала заранее Legendary о намерении выпустить картину одновременно в прокат и с помощью потокового сервиса. При этом заблокировала потенциальную сделку студии с Netflix. Стоимость соглашения может превысить 200 миллионов долларов.



