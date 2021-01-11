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Кино
Новости кино
11 января 21, 14:06
Warner Bros. заплатит за выпуск фильмов на HBO Max
Warner Bros.
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Киностудия Warner Bros. была вынуждена обновить соглашения со множеством голливудских кинематографистов, чтобы компенсировать им возможные потери от внедрения новой схемы релиза своих фильмов в 2021 году.
По сведениям издания Bloomberg, отныне студия будет обязана выплачивать компенсации и бонусы, независимо от кассового успеха ее проектов.

Также стало известно, что Warner Bros будет выплачивать некие суммы актерам и членам съемочных команд, за счет средств, собираемых с помощью абонентской платы HBO Max.

Информаторы, пожелавшие сохранить анонимность утверждают, что компания близка к разрешению споров со многими сторонами. Детали некоторых соглашений уже начали всплывать на поверхность. В частности, ранее стало известно, что Warner Bros. близка к сделке со студией Legendary Entertainment, касающейся релиза фантастического фильма "Годзилла против Кинг Конга".

Напомним, что Warner Bros. не проинформировала заранее Legendary о намерении выпустить картину одновременно в прокат и с помощью потокового сервиса. При этом заблокировала потенциальную сделку студии с Netflix. Стоимость соглашения может превысить 200 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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