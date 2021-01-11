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11 января 21, 14:08
Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм
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Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2020 года.
Им стала драма "Земля кочевников", которую сняла Хлоя Чжао. Последняя оказалась победительницей в режиссерской номинации, а исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд одержала победу в актерской. Среди актеров лучшим был признан Делрой Линдо, сыгравший в картине "Пятеро одной крови".

В этом году премия присуждалась в 55-й раз, но впервые члены общества проводили все мероприятия виртуально из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее работа Хлои Джао уже была отмечена престижной наградой ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм "Земля кочевников" считается одним из основных претендентов на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы и Американской Киноакадемии.

Напомним, что в 2021 году церемония вручения премии "Оскар" состоится значительно позже, чем обычно - в апреле.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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