Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм

Им стала драма "Земля кочевников", которую сняла Хлоя Чжао. Последняя оказалась победительницей в режиссерской номинации, а исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд одержала победу в актерской. Среди актеров лучшим был признан Делрой Линдо, сыгравший в картине "Пятеро одной крови".





В этом году премия присуждалась в 55-й раз, но впервые члены общества проводили все мероприятия виртуально из-за пандемии коронавируса.





Напомним, что ранее работа Хлои Джао уже была отмечена престижной наградой ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм "Земля кочевников" считается одним из основных претендентов на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы и Американской Киноакадемии.





Напомним, что в 2021 году церемония вручения премии "Оскар" состоится значительно позже, чем обычно - в апреле.



