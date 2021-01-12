Глава Marvel пообещал возвращение Мстителей

Об этом рассказал в беседе с корреспондентами издания IGN глава студии Marvel Кевин Файги. "В какой-то момент мне явно придется сказать "да", - отметил он. По мнению Файги, использование различных платформ, в том числе стриминга Disney+ сулит киновселенной большие перспективы.





Отметим, что так называемая "Фаза 4" представляется невероятно насыщенной. Начиная с экранизации "Черная Вдова", в нее уже входят 11 фильмов, не говоря уже о нескольких телесериалах, премьера которых состоится на Disney+ и которые будут пересекаться с MCU.





Напомним также, что в 2019 году, босс Marvel заявлял, что на следующем этапе фильмов из серии "Мстители" не будет. “В этом году у нас был фильм под названием "Мстители 4: Финал”, и это действительно очень похоже на завершение истории для многих из этих персонажей. Но "Фаза 4" - это новое начало, это более глубокое исследование персонажей, которых, как вы думаете, все знают, таких как Черная Вдова. Нас ждет также встреча с невероятными новыми героями, такими как Вечные и Шан-Чи", - говорил он.





Фильм "Мстители 4: Финал" стал самым кассовым кинопроектом в истории мирового кинематографа.



