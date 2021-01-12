Sony отложила премьеру "Морбиуса"

Вместо 18 марта, как планировалось ранее, фильм будет представлен зрителям 8 октября 2021 года. Это уже не первое изменение прокатного графика: изначально ленту предполагалось выпустить в июле. Причина новой ревизии не уточняется, но, вероятнее всего, она объясняется неуверенностью руководства студии в восстановлении рынка весной текущего года.





Напомним, что персонаж по имени Морбиус дебютировал в комиксах в 1971 году, когда официально был снят запрет на изображение вампиров. Согласно мифологии Marvel, Морбиус получил вампирские силы, пытаясь найти лекарство для излечения своей редкой болезни крови.





Обретя сверхъестественные способности, он стал злодеем и одним из главных противников Человека-паука. В 1992 году произошло официальное "возрождение" персонажа. Главную роль в экранизации, которая станет дебютом персонажа на большом экране, исполнил обладатель премии Американской Киноакадемии Джаред Лето. Фильм считается спин-оффом сюжетной линии, посвященной Человеку-пауку.



