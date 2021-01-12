"Чудо-женщину: 1984" выдвинули на "Оскар-2021"

Помимо того, что кинолента поборется за победу в номинации "Лучший фильм", она будет претендовать на статуэтку и во всех остальных категориях.





Обсуждение престижных номинаций фильма проходит на фоне падения его рейтингов: фильм получил смешанные отзывы зрителей и критиков, просмотры на онлайн-платформах пошли на спад, а в кинотеатрах фильм получил заурядные результаты.





Теперь кинокомпания решила освежить статус "Чудо-женщины: 1984" и выдвинуть ее на "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший художник по костюмам" и других.



