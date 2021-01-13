Лиам Нисон готов вернуться к роли Квай-Гона

Для начала Нисон признался, что не следил за судьбой «Звёздных войн», когда журналисты принялись убеждать его, что фанаты были бы рады увидеть актёра в знакомой роли.





Нисон задался вопросом — «а не прошло ли время франшизы на большом экране» в принципе, и тогда в ответ ему поведали о грандиозных планах Disney по сериалам во вселенной.





Актёру понравилась подобная идея, и он отметил, что в таком случае был бы совсем не против сыграть Квай-Гона ещё раз. При этом в разговоре речь шла о флэшбеке, однако герой может появиться в образе призрака Силы, как уже происходило в мультсериалах.



