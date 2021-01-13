Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.03
USD
27.96
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
13 января 21, 14:59
Лиам Нисон готов вернуться к роли Квай-Гона
Лиам Нисон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лиам Нисон сообщил, что не против вернуться к роли Квай-Гона Джинна, наставника Оби-Вана Кеноби, в сериале про последнего для Disney+.
Для начала Нисон признался, что не следил за судьбой «Звёздных войн», когда журналисты принялись убеждать его, что фанаты были бы рады увидеть актёра в знакомой роли.

Нисон задался вопросом — «а не прошло ли время франшизы на большом экране» в принципе, и тогда в ответ ему поведали о грандиозных планах Disney по сериалам во вселенной. 

Актёру понравилась подобная идея, и он отметил, что в таком случае был бы совсем не против сыграть Квай-Гона ещё раз. При этом в разговоре речь шла о флэшбеке, однако герой может появиться в образе призрака Силы, как уже происходило в мультсериалах. 

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Появился трейлер фильма "Честный вор" с Лиамом Нисоном.ВИДЕО
Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон
Джордж Клуни назвал "ужасной" свою игру в "Бэтмене и Робине"
Дженнифер Лопес сыграет в триллере про серийного убийцу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
«Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel
noimageAmazon готова заплатить 200 млн за фильм с Крисом Прэттом
noimage"Холодное сердце 2" возглавило рейтинг стримингов 2020 года
Лента новостей