"Холодное сердце 2" возглавило рейтинг стримингов 2020 года

Об этом свидетельствует статистика компании Nielsen, на которую ссылается издание The Wrap.





Утверждается, что в общей сложности на просмотры сиквела сказки было потрачено 14,9 миллиарда минут, На втором месте оказался мультфильм "Моана" (10,5 миллиарда минут). В целом же на долю потокового сервиса Disney+ пришлось семь из 10 самых просматриваемых фильмов в 2020 году, в то время как у Netflix было три.





Более того, единственными новыми кинопроектами, выпущенными в 2020 году, которым удалось попасть в топ-10, были мультфильм Disney/Pixar "Вперед” (8,3 миллиарда минут), снятая студией Disney версия бродвейского хита “Гамильтон” (6,1 миллиарда минут) и детектив Netflix "Правосудие Спенсера" (5,3 миллиарда минут).





Напомним, что мультфильм "Холодное сердце 2" был выпущен в прокат в ноябре 2019 года и собрал более 1,45 миллиарда долларов, став одним из самых спешных анимационных кинопроектов. Потоковый сервис Disney+ представил его своим абонентам в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса набирала обороты.





Что касается оригинальных телевизионных шоу, тот тут лидером оказался сериал "Озарк" (30,4 миллиарда минут).



