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Кино
Новости кино
13 января 21, 15:26
Amazon готова заплатить 200 млн за фильм с Крисом Прэттом
Война будущего
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Компания Amazon готова приобрести для показа на своей цифровой платформе фантастический боевик под названием "Война будущего", главную роль в котором сыграл Крис Прэтт.
По сведениям издания Deadline, сумма сделки со студией Skydance оценивается в 200 миллионов долларов. Соглашение пока не подписано, стороны ведут переговоры.

Напомним, что изначально предполагалось, что лента будет представлена зрителям 25 декабря 2020 года. Однако так как кинорынок в Северной Америке и иных частях света продолжал находиться в глубоком кризисе из-за пандемии коронавируса, релиз был перенесен на 23 июля 2021 года.

Детали сюжета картины пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие "Войны будущего" должно происходить в будущем, когда Земля подвергается нашествию инопланетян. Чтобы отразить агрессию, земляне используют радикальное средство, вызывают лучших воинов их прошлого.

За прокат картины должна была отвечать киностудия Paramount Pictures. Отметим, что это уже не первый случай, когда курируемые ею кинопроекты оказывались затем проданы стримингу Amazon. Ранее подобная судьба постигла комедию "Поездка в Америку 2". Сумма сделки тогда составила 125 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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