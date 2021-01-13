«Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel

Правда, фильм придется подождать — скорее всего, съемки стартуют не раньше, чем в 2022 году, а на экраны «Дэдпул 3» выйдет в 2023-м.





«У фильма будет рейтинг R, мы уже работаем над сценарием, и Райан [Рейнольдс] контролирует процесс, — сообщил Файги. — В этом году съемок не будет. Райан очень занятой и успешный актер».





После того как студия Fox стала пристройкой к «мышиному дому», возник ряд вопросов по поводу ее проектов — в частности, беспокойство фанатов вызывал прокатный рейтинг третьей части «Дэдпула». Файги сразу успокоил поклонников персонажа, заявив, что не видит смысла вносить изменения в проект, который и так хорошо работает. Напомним, что, несмотря на рейтинг R, обе части «Дэдпула» стали кассовыми хитами: первая собрала в мировом прокате $782,6 млн (при бюджете $58 миллионов), а вторая — $785,8 млн (при $110-миллионном бюджете).



