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13 января 21, 15:28
«Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel
Дэдпул 3
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В беседе с сайтом Collider глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что триквел «Дэдпула» станет частью киновселенной Marvel и получит рейтинг R — как и две предыдущие части франшизы.
Правда, фильм придется подождать — скорее всего, съемки стартуют не раньше, чем в 2022 году, а на экраны «Дэдпул 3» выйдет в 2023-м.

«У фильма будет рейтинг R, мы уже работаем над сценарием, и Райан [Рейнольдс] контролирует процесс, — сообщил Файги. — В этом году съемок не будет. Райан очень занятой и успешный актер».

После того как студия Fox стала пристройкой к «мышиному дому», возник ряд вопросов по поводу ее проектов — в частности, беспокойство фанатов вызывал прокатный рейтинг третьей части «Дэдпула». Файги сразу успокоил поклонников персонажа, заявив, что не видит смысла вносить изменения в проект, который и так хорошо работает. Напомним, что, несмотря на рейтинг R, обе части «Дэдпула» стали кассовыми хитами: первая собрала в мировом прокате $782,6 млн (при бюджете $58 миллионов), а вторая — $785,8 млн (при $110-миллионном бюджете).

Источник: https://www.kinomania.ru/
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