Дочь Пола Маккартни снимет фильм о студии Abbey Road

Режиссером картины под названием "Если бы эти стены могли петь" (If These Walls Could Sing) станет дочь Пола Маккартни - Мэри Маккартни.





В фильме будут участвовать знаменитости, которые записывали здесь свою музыку в разные эпохи.





О дате выхода фильма не сообщается.





Напомним, Аbbey Road Studios, расположенная в Сент-Джонс-Вуд на северо-западе Лондона, была открыта в 1931 году. Изначально помещение использовали для записи классической музыки, но репертуар со временем расширился до джаза, биг-бэнда и рок-н-ролла. The Beatles создали на Abbey Road 190 из своих 210 песен. Помимо "битлов", на студии записывались Duran Duran, Mike Oldfield, The Shadows, Pink Floyd, Oasis, U2, Keane и Radiohead.