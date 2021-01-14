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14 января 21, 13:57
Рэя Фишера официально лишили роли в фильме "Флэш"
Рэй Фишер
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Рэй Фишер официально отстранен от участия в фильме "Флэш", в котором, как считалось ранее, он вновь исполнит роль супергероя Киборга.
Эту информацию актер подтвердил на своей официальной странице в Twitter, представив фрагмент переписки с руководством студии.

"Я получил официальное подтверждение, что Warner Bros. решила исключить меня из актерского состава "Флэша". Я категорически не согласен с их решением, но в таком исходе нет ничего удивительного. Вопреки распространенному заблуждению, партия Киборга во "Флэше" была намного больше, чем просто эпизодическая роль, и хотя я действительно оплакиваю упущенную возможность вернуть Виктора Стоуна на экран, осознание действий Уолтера Хамады окажется гораздо более важным вкладом в наш мир. 30 декабря 2020 года я ясно дал понять, что не мог с чистой совестью участвовать в какой-либо постановке, связанной с нынешним президентом DC Films Уолтером Хамадой. Причина этого заявления была двоякой: 1) целенаправленная попытка Уолтера подорвать расследование по поводу "Лиги справедливости", чтобы защитить своего друга и бывшего сопредседателя Джеффа Джонса. 2) попытка Уолтера защитить себя, способствуя публичному распространению лжи и дезинформации обо мне и расследовании", - заявил актер.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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