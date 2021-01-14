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14 января 21, 13:59
Warner Bros. отложила выход приквела "Клана Сопрано"
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Киностудии Warner Bros. и New Line Cinema отложили релиз криминальной драмы под названием "Множественные святые Ньюарка", которая позиционировалась как приквел популярного телевизионного сериала "Клан Сопрано".
По сведениям издания Variety, вместо 12 марта фильм, возможно, выйдет 24 сентября 2021 года.

Отметим, что изначально его планировалось представить зрителям осенью 2020 года, но премьера не состоялась из-за глубокого кризиса, в котором находился американский кинорынок в связи с пандемией коронавируса. Примечательно, что, как и все прочие кинопроекты года, "Множественные святые Ньюарка" стартуют одновременно в прокате и в стриминге HBO Max.

Ранее стало известно, что картина основана на сценарии, который подготовил автор оригинальной пьесы Дэвид Чейз. Ожидается, что действие будет происходить в 60-х годах XX века в Ньюарке во время знаменитой гангстерской войны, в которой участвовали итальянские и афроамериканские банды.

За постановку фильма отвечал создатель фантастического боевика "Терминатор 5: Генезис" Алан Тейлор. Ключевые роли сыграли Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, и другие.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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