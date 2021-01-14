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14 января 21, 14:03
Представлен сюжет сериала "Властелин колец"
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Студия Amazon представила официальный синопсис сериала "Властелин колец", который будет основан на произведениях знаменитого английского писателя Дж.Р.Р. Толкина.
Текст цитирует ресурс The One Ring.

"В грядущем многосерийном проекте будут впервые экранизированы героические легенды Второй Эпохи в истории Средиземья. Действие этой эпической драмы разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина Колец" и перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, поднимались к зениту славы и рушились царства, великие герои подвергались испытаниям, Надежда была столь слаба, а величайший злодей, из когда-либо созданных Толкином, угрожал покрыть весь мир тьмой. Начавшись во времена относительного мира, сериал сфокусируется на группе персонажей, как знакомых, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор, до величественных лесов эльфийской столицы Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор, самых дальних уголков карты, эти королевства и персонажи заложат основу наследия, которое будет жить долго после того, как все они исчезнут", - говорится в описании.

Съемки шоу, которое считается одним из самых дорогих в истории, пройдут в Новой Зеландии.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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