Представлен сюжет сериала "Властелин колец"

Текст цитирует ресурс The One Ring.





"В грядущем многосерийном проекте будут впервые экранизированы героические легенды Второй Эпохи в истории Средиземья. Действие этой эпической драмы разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина Колец" и перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, поднимались к зениту славы и рушились царства, великие герои подвергались испытаниям, Надежда была столь слаба, а величайший злодей, из когда-либо созданных Толкином, угрожал покрыть весь мир тьмой. Начавшись во времена относительного мира, сериал сфокусируется на группе персонажей, как знакомых, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор, до величественных лесов эльфийской столицы Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор, самых дальних уголков карты, эти королевства и персонажи заложат основу наследия, которое будет жить долго после того, как все они исчезнут", - говорится в описании.





Съемки шоу, которое считается одним из самых дорогих в истории, пройдут в Новой Зеландии.



