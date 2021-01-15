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Кино
Новости кино
15 января 21, 13:27
Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть известную пару
Николь Кидман
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Кинопроизводители решили экранизировать непростую историю любви одной из самых известных пар Голливуда ХХ века – Люсиль Болл и Дези Арназа.
На главные роли претендуют Николь Кидман и Хавьер Бардем. Но пока актеры не подписали контракт, журналисты узнали первые детали фильма.

Компания Amazon Studios готовит для киноманов новый увлекательный проект. Кинопроизводители планируют снять романтическую драму, в которой раскроют все трудности жизни кинозвезд. А поможет им в этом знаменитый сценарист Аарон Соркин, сообщает Deadline.

В основу фильма положат историю любви актрисы Люсиль Болл и певца Дези Арназа. Оба снимались в популярном в 1950-х годах ситкоме "Я люблю Люси". Но стремление знаменитой юмористки стать безумно популярной беспощадно сказалось на ее браке. После 20 лет супружеской жизни Люсиль Болл и Дези Арназ расстались.

Все было настолько плохо, что я был уверен: лучший выход – это не быть вместе, – рассказывал Дези Арназ.

В этом была убеждена и красавица Люсиль. И что привело к расколу одной из самых красивых пар Голливуда и как актеры продолжали бороться за свою карьеру, когда их отношения трещали по швам – зрители увидят в драме "Люси и Дези".

Сейчас в Голливуде идет кастинг, а продюсеры ведут переговоры с возможными звездами фильма "Люси и Дези" – Николь Кидман и Хавьером Бардемом. Контракт пока не подписан, поэтому актерский состав драмы официально не подтверждают.

Известно также, что фильм должны были снимать еще в 2015 году. Тогда на роль Люси претендовала Кейт Бланшетт.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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