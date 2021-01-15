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15 января 21, 13:29
Рами Малек снимется в новом фильме Дэвида О. Рассела
Рами Малек
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Лауреат премии «Оскар» Рами Малек вошел в актерский состав нового фильма режиссера Дэвида О. Рассела («Мой парень — псих», «Афера по-американски»).
Малек присоединился к ранее заявленным звездам Кристиану Бэйлу, Марго Робби и Джону Дэвиду Вашингтону. Также в проекте сыграет Зои Салдана. Известно, что предстоящий фильм основан на оригинальной идее Рассела, но детали сюжета пока держатся в секрете.

Малек, получивший «Оскар» за роль Фредди Меркьюри в биографическом фильме «Богемская рапсодия», появится в сиквеле о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в роли суперзлодея Сафина. Вскоре он появится в главной роли вместе с Дензелом Вашингтоном и Джаредом Лето в драме «Дьявол в деталях» режиссера Джона Ли Хэнкока, которая должна дебютировать на канале HBO Max 29 января.

Источник: https://vogue.ua/
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