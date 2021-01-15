Marvel выпустит "Черную Вдову" в прокат

Киностудия Marvel будет придерживаться традиционной схемы релиза своих кинопроектов в 2021 году. В частности, экранизация комиксов "Черная Вдова" будет выпущена в широкий прокат и лишь через некоторое время фильм окажется на Disney+.





Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Comic Book. Если ситуация с распространением коронавируса и ограничительными мерами будет развиваться не лучшим образом, Marvel предпочтет вновь отложить премьеру, чем проводить ее на цифровой площадке.





Напомним, что ранее студия Disney представила американским зрителям фильм "Мулан" с помощью Disney+. При этом стандартная подписка не предусматривала возможность просмотра, все желающие должны были заплатить дополнительные 30 долларов. Эксперимент оказался удачным: сообщалось, что такой схемой воспользовались около девяти миллионов подписчиков потокового сервиса.





"Черная Вдова" заявлена в прокат на 7 мая 2021 года. Главную роль, как и во всех предыдущих экранизациях, сыграла номинантка на премию Американской Киноакадемии Скарлетт Йоханссон. Постановщиком выступила Кейт Шортланд. Коллекционные фигурки Funko POP! героев картины можно приобрести в нашем магазине.



