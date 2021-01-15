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15 января 21, 14:35
Брендан Фрейзер сыграет в новой драме Даррена Аронофски
Брендан Фрейзер
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Студия А24 и Даррен Аронофски ("Чёрный лебедь", "мама!") запустили производство драмы "Кит" (The Whale), главную роль в которой сыграет Брендан Фрейзер ("Мумия", "Джордж из Джунглей").
В основу сюжета ляжет известная пьеса Сэмюэля Д. Хантера, которая вышла в 2012 году и получила множество престижных наград, включая премию МакАртура. Сам автор адаптирует её для большого экрана.

"Эта история является очень личной, и я крайне признателен за шанс донести её до широкой аудитории. Я был фанатом Аронофски с того момента, как увидел “Реквием по мечте”, когда поступил в колледж и начал писать первые пьесы. Я очень благодарен, что он привнесёт свой уникальный талант и видение в этот фильм", — говорит автор оригинала.

Картина расскажет о мужчине по имени Чарли, который весит 270 килограммов. Он пытается наладить контакт со своей 17-летней дочерью, которую он когда-то бросил ради любовника. Когда тот умер, герой стал жертвой компульсивного переедания.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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