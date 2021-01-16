Релиз "Годзиллы против Кинг Конга" вновь перенесен

По сведениям издания Deadline, на этот раз приблизив, а не отложив дату премьеры. Вместо 21 мая картина будет представлена зрителям в прокате и стриминге HBO Max 26 марта 2021 года.





Причина очередной ревизии не уточняется. Ранее стало известно о том, что Warner Bros. близка к разрешению конфликта со своим партнером - студией Legendary, на долю которой приходилось 75 процентов производственного бюджета "Годзиллы против Кинг Конга". Последняя была недовольна тем, что Warner Bros. анонсировала новую схему выпуска фильма без предварительного согласования. Утверждалось, что Legendary намеревалась добиваться выплаты огромной суммы, оцениваемой в 250 и более миллионов долларов.





Вероятно, новый график означает, что сторонам удалось уладить все спорные вопросы. Примечательно, что за два месяца до премьеры у фильма не было не только полноценного трейлера, но даже серии официальных постеров и кадров. Представители сторон пока отказываются от комментариев по данному поводу.



