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16 января 21, 14:25
Том Холланд сыграл наркомана в новом фильме "Черри"
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В 2020 году на экраны не вышло ни одного фильма от студии Marvel. Несмотря на это режиссеры последних двух частей "Мстителей" братья Руссо закончили работу над фильмом "Черри" с Томом Холландом в главной роли.
Опубликован трейлер криминальной драмы, основанной на реальных событиях.

На днях авторы фильма "Черри" опубликовали официальный трейлер ленты. Видео появилось на ютуб-канале Apple TV+ и привлекло внимание ценителей качественных голливудских драм.

"Черри": сюжет фильма

Картина расскажет об американце Нико Уокере. В 20 лет он решает подписать контракт на службу в армии. Его отправляют на войну в Ирак, но из нее Уокер возвращается другим человеком. Для преодоления посттравматического синдрома врачи назначают ему препарат оксикодон. Но именно из-за него парень становится зависимым от наркотиков. У Нико быстро заканчиваются деньги, и он начинает грабить банки.

"Единственным моим достижением было то, что я не умер", – этими словами герой Тома Холланда описывает свою службу в армии.

Чем известны создатели ленты?

Режиссеры братья Руссо и исполнитель главной роли Том Холланд в рамках сотрудничества со студией Marvel вместе работали над созданием фильма "Первый мститель. Противостояние" и двух последних частей "Мстителей". Популярность Холланда как актера стремительно пошла вверх после его утверждения на роль Питера Паркера в новой франшизе о Человеке-пауке. Свои драматические способности актер в полной мере раскрыл в драме "Дьявол всегда здесь" Антонио Кампоса.

Постановщики братья Руссо до того, как начали создавать кинокомикс, прославились работой над гик-сериалом "Сообщество". Для обоих "Черри" стала первой криминальной драмой, в которой Руссо заняли режиссерское кресло.


Источник: https://kinoafisha.ua/
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