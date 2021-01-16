Том Холланд сыграл наркомана в новом фильме "Черри"

Опубликован трейлер криминальной драмы, основанной на реальных событиях.





На днях авторы фильма "Черри" опубликовали официальный трейлер ленты. Видео появилось на ютуб-канале Apple TV+ и привлекло внимание ценителей качественных голливудских драм.





"Черри": сюжет фильма





Картина расскажет об американце Нико Уокере. В 20 лет он решает подписать контракт на службу в армии. Его отправляют на войну в Ирак, но из нее Уокер возвращается другим человеком. Для преодоления посттравматического синдрома врачи назначают ему препарат оксикодон. Но именно из-за него парень становится зависимым от наркотиков. У Нико быстро заканчиваются деньги, и он начинает грабить банки.





"Единственным моим достижением было то, что я не умер", – этими словами герой Тома Холланда описывает свою службу в армии.





Чем известны создатели ленты?





Режиссеры братья Руссо и исполнитель главной роли Том Холланд в рамках сотрудничества со студией Marvel вместе работали над созданием фильма "Первый мститель. Противостояние" и двух последних частей "Мстителей". Популярность Холланда как актера стремительно пошла вверх после его утверждения на роль Питера Паркера в новой франшизе о Человеке-пауке. Свои драматические способности актер в полной мере раскрыл в драме "Дьявол всегда здесь" Антонио Кампоса.





Постановщики братья Руссо до того, как начали создавать кинокомикс, прославились работой над гик-сериалом "Сообщество". Для обоих "Черри" стала первой криминальной драмой, в которой Руссо заняли режиссерское кресло.



