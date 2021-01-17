Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.93
USD
28.10
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 января 21, 15:08
Роберт Де Ниро сыграет в новом фильме Дэвида О. Рассела
Роберт Де Ниро
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Звезда мини-сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой получила роль в пока что безымянном фильме режиссера лент «Боец», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски» Дэвида О. Рассела.
У картины звездный состав — в нем также снимутся Роберт Де Ниро, Кристиан Бейл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Андреа Райзборо, Маттиас Шонартс и Алессандро Нивола.

Сюжет фильма по-прежнему держится в секрете, но известно, что в основе сценария — оригинальная идея самого Рассела. Производством занимается студия New Regency. Съемки уже начались и проходят в Калифорнии. Для Рассела фильм станет первым полнометражным проектом с 2015 года, когда вышла драма «Джой» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Джаред Лето может стать пиратом Карибского моря
Марго Робби заявила, что фильм "Барби" удивит всех
Майкл Китон вернется к роли Бэтмена
Реге Пейдж — новый кандидат на роль Джеймса Бонда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что будет в новых сериях 10 сезона "Ходячих мертвецов"
noimageКевин Харт выступит продюсером и сыграет в четырех фильмах
noimageТайлер Перри будет награжден премией имени Джина Хершольта
Лента новостей