Роберт Де Ниро сыграет в новом фильме Дэвида О. Рассела

У картины звездный состав — в нем также снимутся Роберт Де Ниро, Кристиан Бейл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Андреа Райзборо, Маттиас Шонартс и Алессандро Нивола.





Сюжет фильма по-прежнему держится в секрете, но известно, что в основе сценария — оригинальная идея самого Рассела. Производством занимается студия New Regency. Съемки уже начались и проходят в Калифорнии. Для Рассела фильм станет первым полнометражным проектом с 2015 года, когда вышла драма «Джой» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.



