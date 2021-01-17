Тайлер Перри будет награжден премией имени Джина Хершольта

Перри удостоен чести за его обширную работу по гуманитарным вопросам и вопросам социальной справедливости. А MPTF станет первой организацией, которая получит премию Хершольта.





Награда имени Джина Хершолта (Jean Hersholt Humanitarian Award) — вручается Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Награда получила свое название в честь киноактера Джина Хершолта, который в течение 18 лет был президентом благотворительной организации Motion Picture & Television Fund (MPTF), а на протяжении 4 лет — президентом Академии кинематографических искусств и наук. Впервые вручена на 29-й церемонии награждения в 1957 году. В настоящее время лауреатами этой награды являются 39 человек, двое из которых награждены посмертно.





Как сообщалось ранее, режиссер "Заражения" Стивен Содерберг спродюсирует церемонию вручения "Оскара-2021".



