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Кино
Новости кино
17 января 21, 15:12
Тайлер Перри будет награжден премией имени Джина Хершольта
Тайлер Перри
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Актер, режиссер, продюсер Тайлер Перри и Фонд кино и телевидения (Motion Picture & Television Fund, MPTF) получат специальные гуманитарные награды имени Джина Хершольта, которые будут вручены на 93-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в апреле этого года.
Перри удостоен чести за его обширную работу по гуманитарным вопросам и вопросам социальной справедливости. А MPTF станет первой организацией, которая получит премию Хершольта.

Награда имени Джина Хершолта (Jean Hersholt Humanitarian Award) — вручается Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Награда получила свое название в честь киноактера Джина Хершолта, который в течение 18 лет был президентом благотворительной организации Motion Picture & Television Fund (MPTF), а на протяжении 4 лет — президентом Академии кинематографических искусств и наук. Впервые вручена на 29-й церемонии награждения в 1957 году. В настоящее время лауреатами этой награды являются 39 человек, двое из которых награждены посмертно.

Как сообщалось ранее, режиссер "Заражения" Стивен Содерберг спродюсирует церемонию вручения "Оскара-2021".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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