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17 января 21, 15:14
Кевин Харт выступит продюсером и сыграет в четырех фильмах
Кевин Харт
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Комик Кевин Харт подписал контракт с Netflix - он выступит продюсером, а также сыграет в четырех фильмах.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

"Партнерство с Netflix — это прекрасная возможность. Я рад сниматься и снимать самые современные фильмы с Netflix. Я безмерно благодарен Теду Сарандосу и Скотту Стуберу, мы разделяем общее творческое видение и всегда ставим аудиторию на первое место. Наша цель — сделать имя HartBeat синонимом первоклассных развлечений и повествования", — прокомментировал сделку Харт.

В свою очередь глава Netflix Скотт Стубер сообщил, что стриминг имеет давние отношения с Кевином и рад сотрудничать с ним.

"Очень мало артистов, которые могут привлечь аудиторию любого возраста и преуспеть в создании комедий, драм и семейных фильмов", — подчеркнул Стубер.

Подробностей о новых проектах пока нет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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