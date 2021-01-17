Кевин Харт выступит продюсером и сыграет в четырех фильмах

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.





"Партнерство с Netflix — это прекрасная возможность. Я рад сниматься и снимать самые современные фильмы с Netflix. Я безмерно благодарен Теду Сарандосу и Скотту Стуберу, мы разделяем общее творческое видение и всегда ставим аудиторию на первое место. Наша цель — сделать имя HartBeat синонимом первоклассных развлечений и повествования", — прокомментировал сделку Харт.





В свою очередь глава Netflix Скотт Стубер сообщил, что стриминг имеет давние отношения с Кевином и рад сотрудничать с ним.





"Очень мало артистов, которые могут привлечь аудиторию любого возраста и преуспеть в создании комедий, драм и семейных фильмов", — подчеркнул Стубер.





Подробностей о новых проектах пока нет.



