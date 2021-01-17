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17 января 21, 15:16
Что будет в новых сериях 10 сезона "Ходячих мертвецов"
сериал
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Телеканал AMC продолжает подогревать интерес зрителей к 10 сезону сериала «Ходячие мертвецы».
Основная часть сезона завершилась еще в октябре 2020 года. Из-за большой популярности проекта, телеканал решил продлить сезон и выпустить бонусные эпизоды.

Премьера дополнительных серий намечена на 28 февраля.

На YouTube-канале Walker Grimes телеканал AMC выложил в сеть тизер-трейлер шести новых эпизодов сериала.

В ролике показывается анимация из фотографий основных героев с закадровой озвучкой, в которой можно услышать размышления героев по поводу грядущих событий. Интересной деталью является то, что в тизере появляется снимок встречи Нигана и Мэгги. Напомним, что именно Ниган жестоко убил мужа Мэгги.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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