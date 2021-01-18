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18 января 21, 12:16
Фильм о Донбассе "Атлантида" вошел в лонг-лист премии BAFTA
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Победители премии будут объявлены 11 апреля 2021 года.
Национальный кандидат от Украины на "Оскар" – драма "Атлантида" Валентина Васяновича – в 12 секциях длинного списка престижной награды BAFTA.

Как сообщает Госкино, лента поборется за номинации и главные призы в категориях:

"Лучший фильм";
"Лучший неанглоязычный фильм";
"Лучшая режиссерская работа";
"Лучший оригинальный сценарий";
"Лучший кастинг";
"Лучшая операторская работа";
"Лучший монтаж";
"Лучшая музыка к фильму";
"Лучший художник-постановщик";
"Лучшая мужская главная роль" (Андрей Рымарук);
"Лучшая женская главная роль" (Людмила Билека);
"Лучшая мужская роль второго плана" (Василий Антоняк).

Премия BAFTA ежегодно присуждается Британской академией телевидения и киноискусства и является британским аналогом "Оскара". Победители премии будут объявлены 11 апреля 2021 года.

Источник: https://112.ua/
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