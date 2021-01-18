Фильм о Донбассе "Атлантида" вошел в лонг-лист премии BAFTA

Национальный кандидат от Украины на "Оскар" – драма "Атлантида" Валентина Васяновича – в 12 секциях длинного списка престижной награды BAFTA.





Как сообщает Госкино, лента поборется за номинации и главные призы в категориях:





"Лучший фильм";

"Лучший неанглоязычный фильм";

"Лучшая режиссерская работа";

"Лучший оригинальный сценарий";

"Лучший кастинг";

"Лучшая операторская работа";

"Лучший монтаж";

"Лучшая музыка к фильму";

"Лучший художник-постановщик";

"Лучшая мужская главная роль" (Андрей Рымарук);

"Лучшая женская главная роль" (Людмила Билека);

"Лучшая мужская роль второго плана" (Василий Антоняк).





Премия BAFTA ежегодно присуждается Британской академией телевидения и киноискусства и является британским аналогом "Оскара". Победители премии будут объявлены 11 апреля 2021 года.



