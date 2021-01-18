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Кино
Новости кино
18 января 21, 12:23
Warner Bros. показала трейлер главных кинопремьер 2021 года
Матрица 4
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года.
Так, среди них "Годзилла против Конга", "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", экранизации игры Mortal Kombat ("Смертельная битва") и другие.

Показы фильмов запланированы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Более подробно о них – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Годзилла против Конга"
Это ремейк одноименного кинофильма 1962 года о столкновении двух легендарных киномонстров. Гигантская горилла Кинг Конг вступает в битву с непобедимым ящером-мутантом Годзиллой. Мир наблюдает за тем, кто станет королем всех монстров. Пока одна группа людей исследует тайну их происхождения, другая – ищет способ их уничтожить.

"Матрица 4"
Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Супергеройский фильм задуман как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" 2016 года.В нем покажут команду отъявленных антигероев, которые числятся среди самых опасных преступников мира. Злодеи с богатым опытом, клиническим безумством и фантастическими талантами снова сойдутся вместе, чтобы выполнить нетипичную для себя миссию.

Кроме того, в 2021 году на экраны должны выйти фильм "Том и Джерри", драмы "Множественные святые Ньюарка" и "Дьявол в деталях", комедия "Космический джем 2", ужасы "Заклятие 3", боевик "Те, кто желают мне смерти", "Мужские слезы" Клинта Иствуда и другие. Фрагменты этих фильмов также есть в тизере Warner Bros.


Источник: https://www.obozrevatel.com/
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